Город продает 27 помещений в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город выставил на продажу 27 помещений в Центральном административном округе, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Все они имеют свободное назначение и могут использоваться в коммерческих целях.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что приобрести их могут любые юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

По его словам, больше всего объектов находится в Басманном районе – всего их шесть. По четыре объекта расположено в Хамовниках, Пресненском районе и Замоскворечье. Три помещения можно купить в Красносельском районе, по два – на Арбате и в Мещанском районе, еще по одному – в Тверском районе и на Якиманке.

"Центральные районы столицы привлекательны для инвестиций и развития бизнеса, помещения тут имеют удобную транспортную и пешую доступность. Сейчас на продажу в центре выставлены 27 нежилых помещений площадью от 11,1 до 2,5 тысячи квадратных метров", – сказал вице-мэр.

13 реализуемых городом помещений продадут через аукционы на повышение цены, столько же – через публичное предложение с понижением цены до 50% в ходе торгов. Один объект выставили на торги без объявления цены.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, добавил, что с начала текущего года на торгах в центре Москвы продали 67 лотов общей площадью 7,7 тысячи квадратных метров.

За семь месяцев город заключил 469 договоров купли-продажи недвижимости. Это почти в два раза больше, чем за тот же период 2019 года.

По словам главы департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, объекты в центре города пользуются большим спросом среди предпринимателей.

"Средняя конкуренция на торгах по продаже помещений в этом году составила семь участников на лот, а среднее превышение цены в ходе аукциона – всего 28,4%", – добавил он.

Все объекты городской недвижимости доступны на инвестиционном портале Москвы. Часть лотов представлена в 3D-формате.

Ранее сообщалось, что дом торжеств "Сафиса" продадут на аукционе из-за банкротства одной из компаний бывшего владельца.

Двухэтажный особняк площадью почти 4 тысячи квадратных метров с хрустальными люстрами, мраморными полами и золочеными лестницами построен в 2005 году. Снаружи здание также выделяется арочными окнами, колоннами и лепниной.

