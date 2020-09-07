Город продает 27 помещений в центре Москвы

07:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Город выставил на продажу 27 помещений в Центральном административном округе, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Все они имеют свободное назначение и могут использоваться в коммерческих целях.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что приобрести их могут любые юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
По его словам, больше всего объектов находится в Басманном районе – всего их шесть. По четыре объекта расположено в Хамовниках, Пресненском районе и Замоскворечье. Три помещения можно купить в Красносельском районе, по два – на Арбате и в Мещанском районе, еще по одному – в Тверском районе и на Якиманке.
"Центральные районы столицы привлекательны для инвестиций и развития бизнеса, помещения тут имеют удобную транспортную и пешую доступность. Сейчас на продажу в центре выставлены 27 нежилых помещений площадью от 11,1 до 2,5 тысячи квадратных метров", – сказал вице-мэр.
13 реализуемых городом помещений продадут через аукционы на повышение цены, столько же – через публичное предложение с понижением цены до 50% в ходе торгов. Один объект выставили на торги без объявления цены.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, добавил, что с начала текущего года на торгах в центре Москвы продали 67 лотов общей площадью 7,7 тысячи квадратных метров.
За семь месяцев город заключил 469 договоров купли-продажи недвижимости. Это почти в два раза больше, чем за тот же период 2019 года.
По словам главы департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, объекты в центре города пользуются большим спросом среди предпринимателей.
"Средняя конкуренция на торгах по продаже помещений в этом году составила семь участников на лот, а среднее превышение цены в ходе аукциона – всего 28,4%", – добавил он.
Все объекты городской недвижимости доступны на инвестиционном портале Москвы. Часть лотов представлена в 3D-формате.
Ранее сообщалось, что дом торжеств "Сафиса" продадут на аукционе из-за банкротства одной из компаний бывшего владельца.
Двухэтажный особняк площадью почти 4 тысячи квадратных метров с хрустальными люстрами, мраморными полами и золочеными лестницами построен в 2005 году. Снаружи здание также выделяется арочными окнами, колоннами и лепниной.
В Москве выставят на торги дом торжеств "Сафиса"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: