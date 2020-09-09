Предприниматели смогут арендовать в Москве почти 70 помещений по льготной ставке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На аукционы по аренде на льготных условиях выставят 68 нежилых помещений свободного назначения в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что срок аренды в данном случае может достигать 10 лет. Предприниматели могут платить от тысячи рублей за квадратный метр подвального помещения и от 4 750 рублей – за объекты, расположенные на этажах выше.

"Благодаря этой программе московские предприниматели могут создавать и развивать свой бизнес на прозрачных и выгодных условиях. За все время работы программы предприниматели арендовали у города на этих условиях более 1,4 тысячи помещений", – подчеркнул Ефимов.

Из 68 новых объектов большая часть расположена на востоке Москвы – 15 строений. Также в топ-3 входят юго-восток столицы и северо-запад – 12 и 9 соответственно. Цена на объекты для льготной аренды варьируется от 11,9 тысячи до 1,2 миллиона рублей в год.

Как рассказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, с начала 2020 года в столице на льготных условиях арендовали 389 объектов. В аукционах на арендные площади конкуренция составляет семь участников на лот.

Специалист подчеркнул, что на торги для малого и среднего бизнеса выставляют объекты площадью от 50 до 250 квадратных метров, причем учитываются такие факторы, как география объекта, транспортная инфраструктура и проходимость.

Информация о доступных объектах для аренды размещена на Инвестиционном портале Москвы.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин посетил конкурс "Лидеры России – 2020" и рассказал, что по итогам текущего года рост инвестиций в экономику города составит порядка 8%. Градоначальник похвалил такую тенденцию, особенно важную в свете сложностей из-за пандемии коронавируса.

