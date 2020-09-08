Москва 24: как выбрать крупный объект для инвестиций

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

9 сентября в центре развития "Среда возможностей" состоится роуд-шоу для инвесторов, владельцев малого и среднего бизнеса. Участники мероприятия обсудят преимущества работы с городом и стандарты проведения торгов, узнают о возможностях инвестиционного портала Москвы.

На роуд-шоу будут представлены земельные участки с домами, а также следующие объекты:



ТПУ "Лианозово 2", где будет возведен торгово-развлекательный центр общей площадью 5830 квадратных метров;

ТПУ "Улица Дмитриевского 4", где планируется строительство жилых домов общей площадью 11 800 квадратных метров.

Смотрите трансляцию 9 сентября в 15:30 на этой странице. Трансляция может задержаться, благодарим за понимание.