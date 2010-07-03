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Город

01 октября, 14:22

Шесть нежилых помещений в Замоскворечье выставили на аукцион

город экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Шесть нежилых помещений в Замоскворечье выставили на торги. Все помещения имеют свободное функциональное назначение и оборудованы необходимыми коммуникациями, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Помещения площадью от 62,8 до 677,9 квадратного метра не имеют обременений и статуса объекта культурного наследия. Приобрести их могут любые физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Самый крупный лот находится в доме 1936 года постройки на Люсиновской улице, доме 39, строении 5. Еще одно подвальное помещение расположено в бывшем доходном доме купца Дурилина (1908 год) на улице Большой Ордынке, доме 13/9, строении 1.

Другое подвальное помещение расположено в кирпичном здании 1958 года постройки в Старом Толмачевском переулке, доме 7. Все три лота реализуют на обычном аукционе.

Еще два объекта реализуют через публичное предложение. В ходе таких аукционов цена не повышается, а снижается. Первое помещение расположено в подвале дома 1927 года постройки на улице Павла Андреева, доме 28, корпусе 6. Второй лот – на первом этаже здания 1900 года постройки на улице Бахрушина, доме 16, строении 1.

Один объект выставлен на аукцион без объявления начальной стоимости – ее предложат потенциальные покупатели. Речь идет о подвале и трех этажах в здании 1914 года в 5-й Монетчиковском переулке, доме 20, строении 3.

С начала года по итогам городских торгов в ЦАО заключено 67 договоров купли-продажи нежилых помещений. Общая стоимость объектов составила 697,7 миллиона рублей.

Ранее на продажу выставили два помещения на Арбате. Помещения располагаются в пешей доступности от станций метрополитена "Смоленская" и "Арбатская". В них предусмотрены все необходимые коммуникации.

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