Глава ФАС предложил создать сайт продажи конфискованного имущества

19:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава Федеральной монопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил Владимиру Путину создать сайт продажи конфискованного имущества. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы подготовили в правительстве короткий законопроект. В принципе в закон "О конкуренции" достаточно внести пять строк и эти же пять строк внести в 50 законодательных актов, установив очень простую вещь: во-первых, все перевести в электронный формат, либо электронный конкурс, либо электронный аукцион, и на едином сайте может любой гражданин, компания прочитать о продаже любого абсолютно имущества, по любому законодательству", – сказал Артемьев.
Глава ФАС отметил, что за время своей работы не встречал объявления о продаже конфискованной продукции с истекшим сроком хранения. Владимир Путин поддержал инициативу Артемьева, отметив, что современные электронные средства позволяют оперативно воплотить данную идею.
"В целом абсолютно правильно, современные электронные средства, инструменты дают возможность сделать это достаточно быстро и эффективно", – заявил глава государства во время встречи с Артемьевым в Сочи.
В июле сообщалось, что доходы неизвестного происхождения хотят конфисковывать со счетов должностных лиц. В министерстве юстиции поясняли, что речь идет о госслужащих, обязанных представлять сведения о доходах и имуществе семьи в том случае, если сумма превышает общий доход этих лиц за два года.
К таковым относятся федеральные, региональные и муниципальные чиновники. Нарушителей намерены выявлять при проверке достоверности и полноты сведений о доходах.
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