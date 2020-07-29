Минюст разъяснил идею конфискации подозрительных доходов

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Конфисковывать доходы неизвестного происхождения будут только у госслужащих. Об этом заявили "Интерфаксу" в министерстве юстиции.

В пресс-службе ведомства указали, что законопроектами предусматривается установление механизма, который позволит изымать средства со счетов должностных лиц.

Речь идет о госслужащих, обязанных представлять сведения о доходах и имуществе семьи в том случае, если сумма превышает общий доход этих лиц за два года.

К таковым относятся федеральные, региональные и муниципальные чиновники. Нарушителей будут выявлять при проверке достоверности и полноты сведений о доходах.

В июле законопроекты внесены в правительство РФ. Минфин ранее предложил перечислять денежные средства, законность получения которых невозможно доказать, в Пенсионный фонд.

В частности, в Бюджетный кодекс хотят внести уточнения, что конфисковать в пользу ПФР могут не только имущество, но и деньги, если не удалось доказать законность их получения.

Сейчас в пользу государства могут конфисковать только имущество, которое приобретено на неподтвержденные доходы. В этом году ПФР получил 21,4 миллиарда рублей от продажи конфискованного имущества у чиновников.