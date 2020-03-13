В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги

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Деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также средства от продажи незаконно нажитого имущества с 2019 года зачисляются в бюджет ПФР и направляются на выплату страховых пенсий, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Минфина РФ об итогах деятельности за прошлый год.

Ранее в Минфине предложили конфисковывать валюту, которая была выведена из страны незаконным путем. Изымать средства планируют при невозврате валютной выручке и переводах нерезидентам с использованием подложных документов.

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил о готовности рассмотреть предложение Минфина. Депутат считает, что если это поможет в борьбе с экономическими преступлениями, то данное предложение является актуальным.

В феврале Владимир Путин призвал защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики. Он отметил, что одним из безусловных приоритетов работы ФСБ остается обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции.