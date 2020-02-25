Замначальник ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Фото: гибдд.рф

Замначальник ГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин объяснил наличие в его собственности 22 квартир.

Подполковник МВД заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку, сообщает НТВ.

Он отметил, что принимал участие в сделках по приобретению квартир по доверенности. Упомянутая жилплощадь, по его словам, принадлежит его родителям.

"Все остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями", – сказал Качкин.

В МВД по Воронежской области заявили, что в связи с тем, что квартиры принадлежат родителям Качкина, оснований для его увольнения нет.

Николай Качкин, отец замначальника ГИБДД, рассказал, что особняк площадью 270 квадратных метров он приобрел, когда был директором мебельного комбината. В настоящий момент он живет на пенсию и доходы с его пункта техосмотра и автомойки.

Он отметил, что деньги, на которые он приобрел недвижимость, приобрел честным трудом. Все обвинения Николай Качкин назвал клеветой и черной завистью.

В середине февраля прокуратура Воронежской области потребовала изъять у Игоря Качкина 22 квартиры суммарной стоимостью 50 миллионов рублей.

Ранее стало известно о задержании московского районного прокурора, которого обвиняют в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей.

Также 16 января по подозрению в получении взятки арестовали главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова.