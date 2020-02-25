Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

21:27

Замначальник ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

происшествия

Фото: гибдд.рф

Замначальник ГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин объяснил наличие в его собственности 22 квартир.

Подполковник МВД заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку, сообщает НТВ.

Он отметил, что принимал участие в сделках по приобретению квартир по доверенности. Упомянутая жилплощадь, по его словам, принадлежит его родителям.

"Все остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями", – сказал Качкин.

В МВД по Воронежской области заявили, что в связи с тем, что квартиры принадлежат родителям Качкина, оснований для его увольнения нет.

Николай Качкин, отец замначальника ГИБДД, рассказал, что особняк площадью 270 квадратных метров он приобрел, когда был директором мебельного комбината. В настоящий момент он живет на пенсию и доходы с его пункта техосмотра и автомойки.

Он отметил, что деньги, на которые он приобрел недвижимость, приобрел честным трудом. Все обвинения Николай Качкин назвал клеветой и черной завистью.

В середине февраля прокуратура Воронежской области потребовала изъять у Игоря Качкина 22 квартиры суммарной стоимостью 50 миллионов рублей.

Ранее стало известно о задержании московского районного прокурора, которого обвиняют в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей.

Также 16 января по подозрению в получении взятки арестовали главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика