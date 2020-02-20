Путин призвал очистить от криминала стратегически важные отрасли экономики

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин, выступая перед участникам коллегии ФСБ, призвал защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, сообщает ТАСС.

"Следует более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе", – заявил Путин.

Он отметил, что одним из безусловных приоритетов работы ФСБ остается обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции.

Президент также призвал оперативно реагировать на поступающую информацию о нарушениях прав предпринимателей со стороны надзорных органов и наладить жесткий контроль за финансовыми потоками, идущими на нацпроекты.

"Нужно наладить жесткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков, но при этом, хочу на это тоже обратить внимание, не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур", – подчеркнул президент.

Антикоррупционную работу спецслужбы следует вести при взаимодействии с Генпрокуратурой, МВД, Счетной палатой, Росфинмониторингом и другими структурами, "опираясь на поддержку общества и граждан", полагает Путин.

Ранее глава государства поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге в конце 2019 года. Он подчеркнул, что США также могут рассчитывать на помощь со стороны России.