Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/

Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге в конце 2019 года, передает RT.

"Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники", – сказал глава государства.

Президент заявил, что Россия признательна США за своевременную помощь и поддержку в борьбе с общей угрозой. Он подчеркнул, что США также могут рассчитывать на помощь со стороны России.

29 декабря стало известно, что предоставленная США информация помогла ФСБ задержать двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к теракту" и "Участие в деятельности террористической организации".

Владимир Путин по телефону поблагодарил за оперативную информацию Дональда Трампа. Президенты РФ и США также обсудили "комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес".

В 2019 году сотрудники ФСБ предотвратили 34 теракта. Всего же за год предотвращено 57 преступлений террористической направленности. Глава государства отмечал, что общее число подобных преступлений продолжает снижаться.

