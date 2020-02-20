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Безопасность

12:27

ФСБ за год предотвратила 34 теракта

власть безопасность

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

В 2019 году ФСБ предотвратила 34 теракта, заявил Владимир Путин. Всего же за год предотвращено 57 преступлений террористической направленности, передает РИА Новости.

"Общее число преступлений террористической направленности продолжает сокращаться – с девяти в 2018 до четырех в 2019 году", – пояснил президент, выступая на коллегии ФСБ РФ.

Глава государства напомнил, что Россия благодарна США за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге. Он пообещал, что страна будет отвечать коллегам тем же.

Российский лидер поручил спецслужбам обеспечить самый высокий уровень защиты во время празднования 75-летия Победы. Также он попросил ФСБ обратить особое внимание на антикоррупционную защиту национальных проектов.

Президент также потребовал жестко контролировать огромные потоки средств для финансирования нацпроектов, не мешая при этом работе госорганов и компаний.

Ранее сотрудники ФСБ задержали семь исламистов из запрещенной в России религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат". По сведениям правоохранительных органов, приезжие из стран Центральной Азии вербовали новых членов организации и пропагандировали опасную экстремистскую идеологию.

Сообщалось, что дома у задержанных обнаружили запрещенные литературу и атрибутику. По результатам спецоперации возбудили уголовное дело.

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