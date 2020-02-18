ФСБ заявила о предотвращении двух терактов в учебных заведениях в Крыму

Фото: скриншот видео ФСБ РФ

ФСБ выявила в Керчи двух подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях. Об этом сообщает ТАСС.

"ФСБ в городе Керчи Республики Крым пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями Керчи 2003 и 2004 годов рождения", – сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Сотрудники ФСБ изъяли самодельные взрывные устройства по месту проживания двух злоумышленников. Бомбы были начинены поражающими элементами. В ведомстве подчеркнули, что подростки испытывали оружие на животных.

Один из задержанных в Керчи подростков признался, что готовил взрыв в школе. Об этом он сообщает на видео, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ. Второй подросток рассказывает, что они убивали котов, и описывает способы убийства животных.

В Центре общественных связей ФСБ России подчеркнули, что с 2018 года в стране было предотвращено свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения. Сотрудники правоохранительных органов выявили в глобальной сети порядка 150 крупных интернет-сообществ с численностью около 50 тысяч пользователей, которые так или иначе пропагандируют терроризм.