В России с начала года разоблачили более 70 ячеек террористов

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

С начала года спецслужбы разоблачили в России 78 ячеек международных террористов, сообщил глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

"Пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций, члены которых планировали теракты на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов и иные преступления террористической направленности, – приводит слова Бортникова РИА Новости.

Он отметил, что к преступлениям террористической направленности также относится вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.

По его словам, скоординированная работа силовиков позволила предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов.



Ранее ФСБ России задержала в Московском регионе трех членов запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) "Исламское государство". Они вербовали москвичей и жителей области в ряды МТО. Совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу, МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии ФСБ пресекла деятельность преступников.

С 2014 года они вербовали жителей столичного региона, организовывали каналы переправки рекрутов на территорию Сирии для участия в боевых действиях в составе террористических групп и оказывали иное содействие террористической деятельности.

В начале ноября в Дагестане задержали финансистов ИГ. Они собрали для террористов не менее 10 миллионов рублей. В ходе обысков у них забрали платежные инструменты и фискальные чеки. Задержанные дали показания о финансировании террористической организации.

