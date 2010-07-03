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Происшествия

13:49

Готовившего взрыв россиянина задержали в Крыму

происшествия

Фото: ТАСС/Виталий Невар

В городе Саки в Крыму задержали россиянина, который готовил взрыв в одном из административных зданий. Задержанный является "приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций", сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

Самодельное взрывное устройство обнаружили в гараже задержанного. Там же находились компоненты и инструменты для изготовления бомбы и бутылки с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

Ранее жителя приграничного с Украиной поселка Чертково в Ростовской области Владимира Моргунова приговорили к 12 годам колонии за государственную измену. 72-летнего мужчину задержали в ноябре 2018 года. В ФСБ заявили, что зарубежную разведку, в частности, интересовала дислокация военной техники в приграничье.

В 2019 году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" в 17 регионах. Всего за первое полугодие зафиксированы 972 преступления террористического характера.

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