ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в 9 регионах

Фото: скриншот видео СК РФ

ФСБ совместно с СК России пресекла деятельность группы россиян, которые собирали средства для запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев и Тюменской области пресечена деятельность группы российских граждан, организовавших с использованием интернета и мессенджера Telegram финансирование деятельности запрещенных на территории РФ международных террористических организаций "Имарат Кавказ" и "Исламское государство", – говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники собрали более шести миллионов рублей под видом благотворительности. Деньги предназначались для финансирования терактов в Сирии.

Для задержания подозреваемых в КБР вводили режим контртеррористической операции (КТО).

В результате проведенных мероприятий было задержано два человека. При обыске в их жилищах обнаружили 10 мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, шесть тысяч долларов наличными, экстремистская литература, а также документы по перечислениям денег.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, столичные следователи расследуют дело об организации финансирования ИГ. В ходе предварительного следствия задержали брата и сестру.

По версии следствия, с февраля 2015 года 25-летний мужчина и его 30-летняя сестра, находясь на территории КБР, собирали деньги через интернет. Слова Петренко приводятся на сайте СК.

Она отметила, что мужчине предъявлено обвинение.

В конце сентября московские следователи добились ареста девяти фигурантов уголовного дела о финансировании запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Задержанные проходят по уголовному делу об организации финансирования терроризма, возбужденному по статьям "Содействие террористической деятельности", "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации".

18 сентября в Дагестане задержали сторонника запрещенной в РФ группировки ИГ. Молодой человек 2000 года рождения готовил теракт на территории республики в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти. Его задержали органы ФСБ на территории лесного массива Тарумовского района при попытке достать из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.