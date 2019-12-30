Подозреваемые в подготовке теракта в Петербурге дают признательные показания

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Двое россиян, которых подозревают в подготовке терактов в праздники в Санкт-Петербурге, дают признательные показания, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Они дают признательные показания", – сообщили в ЦОС.

Отмечается, что у подозреваемых изъяли улики, которые подтверждают то, что они готовили теракты.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности террористической организации".

29 декабря стало известно, что предоставленная США информация помогла ФСБ задержать двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

Владимир Путин по телефону поблагодарил за оперативную информацию Дональда Трампа. Президенты РФ и США также обсудили "комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес".

В декабре сообщалось, что с начала года спецслужбы разоблачили в России 78 ячеек международных террористов. В ноябре Путин заявил, что за 9 месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности. Президент обратил внимание, что хороших результатов удалось добиться и по другим направлениям работы, в частности в противодействии зарубежным спецслужбам.