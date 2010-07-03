С начала года ФСБ предотвратила почти 40 терактов

14:47
Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
За 9 месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности, сообщил Владимир Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.
Президент подчеркнул, что хороших результатов удалось достигнуть и по другим направлениям работы, в частности, в противодействии зарубежным спецслужбам, передает "Интерфакс".
Путин также отметил эффективную работу СВР РФ и ФСО. Помимо этого, глава государства коснулся деятельности сотрудников Главного управления специальных программ. Он напомнил, что от них зависит надежная, стабильная работа органов государственного и военного управления.
Президент добавил, что главная обязанность людей в погонах – "гарантированно защитить Россию, граждан от внешних и внутренних угроз, четко прогнозировать потенциальные вызовы и риски, и последовательно шаг за шагом совершенствовать свою работу".
Директор ФСБ РФ Александр Бортников ранее сообщил, что правоохранительные органы РФ с начала года предотвратили 39 терактов, ликвидировали 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах РФ.
Директор ФСБ также добавил, что в текущем году спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и Роскомнадзором ограничили доступ к более восьми тысячам интернет-ресурсов "деструктивной направленности".
В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двух участников запрещенной в РФ организации "Исламское государство". На их след спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки. При задержании силовики обнаружили взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.
В июле Московский окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 10 до 15 лет в колонии строгого режима трех членов запрещенной в РФ группировки ИГ. Их признали виновными в подготовке нескольких терактов на территории Москвы и Подмосковья. При задержании, которое произошло летом прошлого года, они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.
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