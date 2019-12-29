ФСБ задержала готовивших теракт в Новый год в Петербурге россиян

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Предоставленная США информация помогла ФСБ задержать двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве добавили, что у задержанных изъяты материалы, подтверждающие подготовку ими террористических актов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к теракту" и "Участие в деятельности террористической организации".

Владимир Путин по телефону поблагодарил за оперативную информацию Дональда Трампа. Президенты РФ и США также обсудили "комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес".

В декабре сообщалось, что с начала года спецслужбы разоблачили в России 78 ячеек международных террористов. В ноябре Владимир Путин заявил, что за 9 месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности. Президент обратил внимание, что хороших результатов удалось добиться и по другим направлениям работы, в частности, в противодействии зарубежным спецслужбам.