Путин обсудил с Трампом тему контроля над вооружениями

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Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос контроля над вооружениями во время телефонного разговора. Об этом сообщает "Интерфакс".

Российский лидер поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

"Также лидеры стран обсудили состояние отношений между государствами и будущие усилия по обеспечению эффективного контроля над вооружениями", – сообщили в Белом доме.

Лидеры двух стран также затронули тему борьбы с незаконными бандформированиями и международным терроризмом.

"Оба президента выразили готовность продолжать двустороннее сотрудничество для борьбы против терроризма", – подчеркивается в сообщении по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Ранее стало известно, что благодаря информации, которую передали российской стороне из США, в Санкт-Петербурге удалось предотвратить теракт. Его готовили два россиянина. При себе у них нашли свидетельства, указывающие на незаконную деятельность по подготовке атаки.

