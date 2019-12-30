Путин поздравил Трампа с Новым годом

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Президент России Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа с Новым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В своем поздравлении Путин указал на высокую историческую ответственность России и США в деле обеспечения мировой безопасности и стабильности. Глава государства подчеркнул, что Москва нацелена на выстраивание равноправного диалога с учетом интересов каждой стороны.

Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты в России. Президенты также договорились продолжить сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Летом Путин и Трамп провели встречу в рамках саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке. Переговоры длились 1,5 часа. Американский президент подчеркнул, что они с Путиным многого достигли. При этом Трамп назвал своего российского коллегу необычным человеком.

