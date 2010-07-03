Песков оценил возможность встречи Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Кремль не придерживается скептической точки зрения по поводу возможности проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на заявление российского дипломатического источника о том, что в Москве оценивают скептически проведение встречи лидеров двух стран. На вопрос, согласны ли в Кремле с таким утверждением, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.

"Нет", – сказал Песков.

Летом текущего года Путин и Трамп провели встречу в рамках саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке. Переговоры длились 1,5 часа. Американский президент подчеркнул, что они с Путиным многого достигли. По словам Трампа, стороны начали обсуждать торговлю. В конце встречи он поблагодарил главу российского государства, назвав его необычным человеком.

Журналисты спросили у Трампа, требовал ли он от Путина "не вмешиваться в выборы в США". В ответ Трамп улыбнулся и сказал Путину: "Не вмешивайтесь в наши выборы". Президент России в ответ улыбнулся.

