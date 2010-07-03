Трамп обсудил с Путиным нового посла США в РФ – СМИ

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора затронули тему нового американского посла в Москве, передает телеканал CNN.
По словам источников телеканала, лидеры двух государств обсудили то обстоятельство, что в ближайшие месяцы придется назначить нового руководителя посольства, поскольку Джон Хантсман уходит в отставку. При этом имен потенциальных кандидатов они не упоминали.
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор вечером 31 июля. Беседа состоялась по инициативе Вашингтона. Глава Белого дома предложил РФ содействие в борьбе с лесными пожарами. Российский президент высказал Трампу благодарность за поддержку.
Путин добавил, что при необходимости воспользуется предложением Трампа и проинформировал, что в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы со стихией.
Президент РФ оценил предложение коллеги как залог того, что в будущем удастся нормализовать отношения между странами. При этом главы государств договорились о продолжении как телефонных контактов, так и личных встреч.
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