Трамп пошутил на встрече с Путиным

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Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча состоялась на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.

Беседа президентов вызвала ажиотаж со стороны представителей американских и российских СМИ. Многие журналисты прямо с места вели прямые трансляции, заглушая разговор политиков, передает РИА Новости.

"Как на премии Академии ("Оскар". – Прим. ред.). Очень глупо", – отметил Трамп, обращаясь к Путину.

Перед началом переговоров журналисты спросили у Трампа, требовал ли он от Путина "не вмешиваться в выборы в США". В ответ Трамп улыбнулся и сказал Путину: "Не вмешивайтесь в наши выборы". Президент России в ответ улыбнулся.

Саммит G20 проходит в Осаке 28-29 июня. Мероприятие посетили также представители Испании, Сингапура, Таиланда, Египта, Сенегала, Чили, Вьетнама и Нидерландов.

На данный момент Путин уже провел неформальную встречу с лидерами стран БРИКС, поговорил с Трампом, с премьером Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

