Путин поблагодарил Трампа за информацию о готовящихся терактах

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Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты РФ и США обсудили "комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес". Также они договорились продолжить сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Ранее Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили ситуацию вокруг проекта "Северный поток – 2" и вопросы сотрудничества в газовой сфере.

21 декабря начали действовать санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Из-за этого компания Allseas, которая занимается прокладкой, приостановила работу.

Запуск "Северного потока – 2" уже перенесли на год.