Крымский мост может простоять века – Путин

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Крымский мост построен по самым современным технологиям и может простоять века при правильном обслуживании, заявил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1".

"Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть, и на века", – сказал президент РФ, добавив, что для этого нужно все вовремя обслуживать и ремонтировать.

Путин отметил, что, когда ехал по мосту, испытывал "чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом".

Он также напомнил, что попытки построить мост через Керченский пролив предпринимались трижды, но "все безуспешно, все снеслось". Сейчас же появились технологии, почти все – российские.

Участников строительства моста Путин назвал "молодцами". "Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо", – заключил президент.

Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря. Он поехал на поезде из Керчи в Тамань.

Первый пассажирский поезд Москва – Симферополь прибыл в пункт назначения утром в четверг, 26 декабря. В пути он находился 33 часа.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае 2019 года. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

Пропускная способность моста – 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки. За год по нему будут проезжать 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 километров в час.