Путин сомневается, что сенат США поддержит решение об импичменте Трампу

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прокомментировал на своей ежегодной пресс-конференции процедуру импичмента Дональду Трампу. Он назвал это элементом политической борьбы.

Российский лидер напомнил, что сперва Трампа обвиняли в сговоре с Москвой, что так и не подтвердились. Теперь, по его словам, демократы нашли другой повод – "давление" Трампа на Украину.

Также президент высказался о санкциях США в отношении России. "Мы стараемся все равно работать и, если надо, отвечать зеркально. Лучше б США дали Украине денег, а не вводили санкции", – подчеркнул он.

Он выразил недоумение тем, что Штаты вводят антироссийские санкции, чтобы "сохранить транзит через Украину". "Мы вообще-то и сами хотим его сохранить", – заключил он.

Импичмент президенту США Дональду Трампу объявила палата представителей конгресса США. Конгрессмены в мотивирующей части своего решения указали на превышение полномочий главы государства и воспрепятствование конгрессу.

