В США впервые безосновательно проводят импичмент – Трамп

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление об импичменте, отметив, что его впервые проводят в стране безосновательно. Об этом информирует ТАСС.

По словам американского лидера, он является первым, в отношении кого начали совершенно безосновательную процедуру.

"Это первый импичмент, когда нет никакого преступления", – заявил Трамп, отвергнув обвинения в нарушении американской Конституции, которые ему предъявили демократы.

Комментируя все происходящее, глава США отметил, что ему "очень весело" и что его это "совершенно не беспокоит".

"Они обесценили процедуру импичмента", – резюмировал президент Штатов, высказываясь о демократах.

Ранее палатой представителей было утверждено обвинительное заключение в отношении Трампа. В частности, ему инкриминировали злоупотребление властью и препятствование Конгрессу.

Процедуру импичмента американского лидера начали в палате представителей. Основанием для этого ставили разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. В рамках него глава страны якобы давил на украинского коллегу, чтобы тот инициировал расследование деятельности сына Джо Байдена.