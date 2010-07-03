Трамп назвал "жалким" призыв Байдена к импичменту

Фото: depositphotos/actionsports

Дональд Трамп высмеял своего потенциального соперника на президентских выборах Джо Байдена за то, что тот призвал объявить импичмент нынешнему главе Белого дома.

"Какое жалкое зрелище!" – иронизирует Трамп в своем микроблоге в Twitter. "Сонный Джо Байден, который со своим сыном Хантером и в ущерб американским налогоплательщикам ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и еще призывает объявить мне импичмент", – написал американский лидер, добавив, что "ничего плохого не сделал".

Как подчеркнул Трамп, Байдену ничего не оставалось, кроме как выступить за импичмент, ведь его собственные усилия по избранию главой Белого дома терпят крах.

So pathetic to see Sleepy Joe Biden, who with his son, Hunter, and to the detriment of the American Taxpayer, has ripped off at least two countries for millions of dollars, calling for my impeachment - and I did nothing wrong. Joe’s Failing Campaign gave him no other choice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 октября 2019 г.



Накануне представитель Демократической партии Джо Байден впервые призвал объявить импичмент Трампу.

Ранее палата представителей американского конгресса начала процедуру импичмента нынешнего президента. Как пояснила спикер палаты Нэнси Пелоси, своими действиями Трамп "предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов". Основанием для импичмента Пелоси назвала разговор американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Американские СМИ предположили, что в беседе президент США мог попросить украинского коллегу провести расследование деятельности сына Джо Байдена.

Глава Белого дома отверг все обвинения, назвав их "охотой на ведьм". Дональд Трамп выступил против расследования демократов и готовящегося импичмента. Президент США отметил, что расследование о его предполагаемом злоупотреблении властью направлено на то, чтобы лишить американских граждан всех имеющихся свобод.