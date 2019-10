Трамп назвал "жалким" призыв Байдена к импичменту

Дональд Трамп высмеял своего потенциального соперника на президентских выборах Джо Байдена за то, что тот призвал объявить импичмент нынешнему главе Белого дома.

"Какое жалкое зрелище!" – иронизирует Трамп в своем микроблоге в Twitter. "Сонный Джо Байден, который со своим сыном Хантером и в ущерб американским налогоплательщикам ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и еще призывает объявить мне импичмент", – написал американский лидер, добавив, что "ничего плохого не сделал".

Как подчеркнул Трамп, Байдену ничего не оставалось, кроме как выступить за импичмент, ведь его собственные усилия по избранию главой Белого дома терпят крах.

So pathetic to see Sleepy Joe Biden, who with his son, Hunter, and to the detriment of the American Taxpayer, has ripped off at least two countries for millions of dollars, calling for my impeachment - and I did nothing wrong. Joe’s Failing Campaign gave him no other choice!