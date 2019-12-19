Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Фото: ТАСС/AP/Matt Rourke

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статьям "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу".

Результаты разделились по партийному признаку. Большинство в лице демократов голосовало за импичмент, республиканцы были против, сообщает сайт "Комсомольской правды". Теперь рассмотрением дела займется сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Большинство в верхней палате конгресса составляют республиканцы.

Сам президент США назвал голосование политическим самоубийством демократов. Выступая перед сторонниками в штате Мичиган, Трамп указал, что его рейтинг растет. Процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу был запущен осенью. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации Джо Байдена.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов ранее заявил, что перспектив у импичмента почти нет, поскольку в конгрессе США нет единства мнений по этому вопросу.