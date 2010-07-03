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В мире

09 декабря, 21:18

Трамп и Тунберг претендуют на звание "Человек года" по версии Time

за рубежом

Фото: ТАСС/Andrew Harnik/AP

Президент США Дональд Трамп вошел в короткий список претендентов на звание "Человек года" по версии редакции американского журнала Time. Об этом сообщает ТАСС.

Американский президент уже четвертый раз претендует на это звание. В 2016 году он стал его обладателем.

В список вошли председатель КНР Си Цзиньпин, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани и спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая стала инициатором процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Претендентами на звание "Человек года" также являются глава Facebook Марк Цукерберг, шведская экоактивистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, а также футболистка сборной США Меган Рапино.

Журнал объявит нового обладателя звания 11 декабря.

Ранее американские СМИ опубликовали видео, на котором Дональд Трамп едва не забыл свою супругу Меланью при посадке на вертолет.

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