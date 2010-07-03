Трамп чуть не забыл жену при посадке в вертолет

Трамп "забыл" жену перед посадкой в вертолет

Американские СМИ опубликовали видео, на котором Дональд Трамп едва не забыл свою супругу Меланью при посадке на вертолет, сообщает "Газета.ру".

На кадрах видно, как президент направляется к вертолету перед вылетом из Белого дома, но на полпути останавливается и ждет свою супругу.

Впрочем, пользователи оспорили подозрения журналистов, отметив, что Меланья просто опаздывала, и Трамп, как настоящий джентльмен, остановился подождать.

Президент США со своей супругой Меланьей отправились в Лондон на саммит НАТО, который стартует во вторник, 3 декабря.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на саммите будут обсуждаться отношения членов НАТО с Россией и Китаем. При этом он назвал РФ одним из главных партнеров Турции.