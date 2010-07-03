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Политика

11:28

Эрдоган назвал Россию одним из главных партнеров Турции

политика

Фото: ТАСС/АР/Patrick Semansky

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отношения Анкары и Москвы не являются альтернативой отношениям с другими союзниками. Об этом сообщает ТАСС.

"Россия является одним из главных партнеров Турции. Но наши отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с другими союзниками, они, наоборот, являются взаимодополняющими (друг друга. – Прим. ред.)", – отметил Эрдоган.

Президент также рассказал, что на саммите, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря, обсудят отношения членов НАТО с Россией и Китаем.

Эрдоган заявил, что Турция поддерживает отношения с Китаем, отметив, что считает страну "восходящей силой". Россия же является одним из основных игроков на международной арене, добавил президент Турции.

Саммит НАТО состоится в британской столице 3–4 декабря. Сообщалось, что Эрдоган на полях планирует провести двусторонние встречи с США, Францией, Великобританией и Германией.

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