Турция отказалась принять план НАТО по защите от России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Турция не стала поддерживать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши от России. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Они (турецкие власти. – Прим. ред.) держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок", – заявил агентству источник в Североатлантическом альянсе (НАТО).

Под уступками в этом контексте подразумевается признание сил самообороны курдов террористами со стороны представителей НАТО. В организации считают такое поведение турецкой стороны "разрушительным" для альянса.

Заявления о "российской угрозе" наиболее часто звучат от политиков из стран Прибалтики и Польши. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Евросоюз за поддержку российского проекта "Северный поток – 2". По мнению политика, страны европейского блока фактически оплачивают новые вооружения для российской армии.

Что касается Турции, то здесь готовы и дальше сотрудничать с Россией. В частности, страны возобновили паромное сообщение между Турцией и Крымом.

