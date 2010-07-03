Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку "Северного потока – 2"

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что страны ЕС, поддержавшие проект строительства газопровода "Северный поток – 2", фактически оплачивают новые вооружения для российской армии. Об этом он заявил в интервью британской газете Financial Times.

Он выразил сожаление, что подобный проект получает заметную поддержку со стороны ключевых государств.

Также польский премьер раскритиковал Эмманюэля Макрона за высказывание о том, что Североатлантический альянс находится в состоянии "смерти мозга" и что он не уверен в приверженности всех его членов пятой статье устава НАТО.

По мнению Моравецкого, сомнения французского лидера могут заставить других союзников задуматься о том, что, возможно, Франция сама сомневается по поводу соблюдения принципа коллективной обороны.

"Я все же надеюсь, что мы по-прежнему можем рассчитывать на выполнение Францией ее обязательств", – заявил он. Также он выразил недовольство тем, что Макрон стремится к диалогу с Москвой.

"Мы полностью поддерживаем сотрудничество с мирной и демократической Россией, однако Россия – не мирная страна и довольно агрессивна ко всем вокруг нее. Мне не кажется, что солидарность членов Евросоюза должна быть настолько важна для европейских лидеров, чтобы мы закрывали глаза на опасения других партнеров по ЕС по поводу России", – заключил он.

В апреле 2018 года в Польше инициировали антимонопольное расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток – 2". "Газпром" направил в адрес UOKIK возражения и ходатайствовал о прекращении антимонопольного расследования.

Польский антимонопольный орган полагает, что заключенные финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия. Значит, они требуют согласия UOKIK. По закону президент UOKIK может применить санкции к компаниям, которые, по его мнению, осуществляют концентрацию без согласия UOKIK.

В октябре уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский говорил о планах полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. По его словам, альтернативой станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.

"Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной свыше 1,2 тысячи километров от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро. Цель проекта – обеспечение надежных поставок газа в Европу.

Большинство стран Евросоюза поддерживает строительство. Финляндия, Швеция и Германии, через территориальные воды которых проходит трубопровод, дали свое согласие на строительство. Против выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и Словакия, в обход которых идет газопровод. США не раз заявляли о желании продавать Европе свой СПГ.

Российская сторона заявляла, что данный проект абсолютно коммерческий, он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в Евросоюз.