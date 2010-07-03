Эксперт оценил призыв немецких депутатов защитить "Северный поток – 2" от США

Фото: ТАСС/EPA/STEFAN SAUER

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов объяснил, почему немецкие депутаты призвали правительство страны защитить проект магистрального газопровода "Северный поток – 2" от санкций США. Об этом сообщает RT.

Эксперт отметил крайнюю заинтересованность Германии в успешной реализации проекта. Несмотря на запрет европейским компаниям быть акционерами "Северного потока – 2", две немецкие компании финансируют проект, что показывает его важность для Берлина.

Ранее депутаты из партии "Альтернатива для Германии" потребовали защитить европейские фирмы, участвующие в проекте "Северный поток – 2", от американских санкций.

В начале ноября немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод из-под действия обновленной газовой директивы ЕС. В документе отмечалось, что операторы трубопроводов, в том числе из третьих стран, и поставщики газа должны быть полностью независимы. Позднее немецкий парламент отклонил предложенные поправки.

На сегодняшний день строительство "Северного потока – 2" завершено на 83%, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра. Газопровод протянется от побережья России до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.

