Киев пообещал оспорить поправки о смягчении правил ЕС для "Северного потока – 2"

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В случае принятия подготовленного властями Германии решения, которое позволит обойти ограничения новой газовой директивы Евросоюза для газопровода "Северной поток – 2", оно будет обжаловано. Об этом заявил замглавы украинского министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, передает "Интерфакс".
"Это могут быть судебные процедуры между Европейской комиссией, правительством Германии, Польшей, Украиной", – сказал он на конференции "Топливо-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее" в Киеве.
По его словам, данная инициатива обернется долгосрочными судебными процедурам, которые заблокируют работу российского газопровода.
6 ноября стало известно, что немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод "Северный поток – 2" из-под действия обновленной газовой директивы ЕС.
В документе говорится, что операторы трубопроводов, в том числе из третьих стран, и поставщики газа должны быть полностью независимы. Таким образом, ситуация, когда "Газпром" одновременно владеет газопроводом и поставляет по нему газ, оказывается невозможна.
При этом требования ЕС допускают исключения для трубопроводов, построенных до 23 мая 2019 года.
Ранее Дания разрешила прокладывать газопровод в своих территориальных водах. Скандинавская страна была последним государством-членом Евросоюза, согласовавшим проект. Ожидать решения датских властей пришлось 2,5 года.
В Госдуме заявили, что у правительства Дании не имелось веских оснований для отказа в строительстве нового газопровода. Зампред комитета по энергетике Игорь Ананских заявил, что проект, помимо прочего, не создавал никаких экологических проблем.
На сегодняшний день строительство "Северного потока – 2" завершено на 83%, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра. Газопровод протянется от побережья России до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.
Как сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле, первый газ по "Северному потоку – 2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года. Он подчеркнул, что задержек по реализации проекта не ожидается.
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