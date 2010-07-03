В конгрессе США вновь призвали ввести санкции против "Северного потока – 2"

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Конгрессмен-республиканец Энди Барр предложил ввести дополнительный пакет санкций в отношении судов и иностранных субъектов, которые играют ключевую роль в строительстве магистрального газопровода "Северный поток – 2", сообщает RT.

Законопроект запрещает въезд в США физическим лицам, оказывавшим помощь трубоукладочным судам. Документ также предлагает предоставить американскому президенту полномочия налагать санкции на субъекты, оказывающие "финансовые и страховые услуги трубоукладочным компаниям".

По мнению Барра, Россия будет использовать газопровод для распространения своего "вредоносного" влияния в Европе.

Ранее первый заместитель председателя парламентского комитета по энергетике Игорь Ананских отреагировал на заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода "Северный поток – 2" нанесет сокрушительный удар по безопасности Европы. Он отметил, что российский газ будет на 25-30% дешевле, чем американский. С учетом объема потребляемого газа, это огромные деньги.

