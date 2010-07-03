В Минэнерго рассчитывают на сохранение маршрута "Северного потока – 2"

Россия рассчитывает на сохранение маршрута "Северного потока – 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики Александра Новака.
"Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дания по выдаче разрешения. Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения. Просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован", – сказал Новак.
Ранее сообщалось, что строительство "Северного потока – 2" завершено на 83%. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.
Ранее сообщалось, что президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп сочли газопровод "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
В конце июля глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что первый газ по "Северному потоку – 2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года.
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