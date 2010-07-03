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01 октября, 22:09

Строительство "Северного потока – 2" завершили на 83%

экономика

01 октября, 22:09

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

"Газпром" уложил 2042 километра "Северного потока – 2" по дну Балтийского моря, строительство газопровода завершено на 83%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Газпром".

"К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода – 83% от его общей протяженности", - говорится в сообщении холдинга.

Отмечается, что строительство продолжается.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп сочли газопровод "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В конце июля глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что первый газ по "Северному потоку – 2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года.

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