Россия приступила к финальному этапу укладки "Северного потока – 2"

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Строительство газопровода "Северный поток – 2" завершено на 75%. Специалисты приступили к укладке финальной части трубы, сообщил оператор проекта Nord Stream 2.

Как уточнили в компании, в настоящее время уложено 1 тысяча 855 километров газопровода "Северный поток – 2". Он проходит по дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии. "Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода", – цитирует сообщение компании ТАСС.

По информации Nord Stream 2, работы по строительству обеих ниток "Северного потока – 2" полностью завершилось на водных немецком и финском участках. Укладка труб в территориальных водах России продолжается. Строительство газопровода на береговых участках в Германии и России находятся на продвинутом этапе, добавили в компании.

Ранее министр экономики Германии Петер Альтмайер объяснил, почему для Берлина так важен "Северный поток – 2". По его мнению, новый газопровод не сделает ФРГ зависимой от России, а лишь принесет всем сторонам экономическую выгоду.

В начале августа представители немецкого бизнеса предупредили об опасности для европейской энергетики от возможных санкций со стороны США в отношении "Северного потока – 2". При этом директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин отметил, что предприниматели Евросоюза все меньше поддаются американскому давлению несмотря на угрозы Вашингтона. По его словам, европейские игроки демонстрируют консолидированную позицию и вряд ли уступят американским требованиям.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Уже уложено около 300 километров трубопровода. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро. В конце июля глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что первый газ по "Северному потоку – 2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года.