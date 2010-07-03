Путин сообщил о завершении работ на финском участке "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё Владимир Путин сообщил, что работа по прокладке трубопровода "Северный поток – 2" на территории финской экономической зоны была завершена 21 августа. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер поблагодарил Финляндию "за прагматичный подход" к проекту.

Ранее стало известно, что комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект о санкциях против участвующих в прокладке "Северного потока – 2" компаний. Под ограничительные меры могут попасть лица и фирмы, которые предоставляют финансовую и техническую поддержу, продают или сдают в аренду морские суда или обеспечивают страхование таких судов.

"Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.