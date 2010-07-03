Оскорбившего Путина журналиста уволили

16:15
16:15
Поделиться в социальных сетях:
Фото: телеграм-канал Караульный
Новый генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия уволил скандального телеведущего Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Также от должности освободили директора информационной службы телекомпании Нодара Меладзе. Салия объяснил свое решение "конфликтом интересов".
Гендиректор "Рустави 2" добавил, что вместе с ними увольняются несколько известных и скандальных телеведущих телекомпании, однако они на данном этапе находятся в отпусках.
18 июля гендиректора телеканала "Рустави 2" Нику Гварамию уволили. Такое решение приняли на партнерском заседании телекомпании. Гражданский реестр Минюста Грузии утвердил на освободившийся пост Паату Салия.
7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Разразился скандал: здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники. Габунию отстранили от эфиров, но увольнять отказались.
Мать Георгия Габунии оказалась шокирована бурной реакцией общества на выходку сына. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что не собирается инициировать уголовное дело. Российский президент также не поддержал инициативу применения санкций в отношении Грузии. Подобное решение Путин объяснил "уважением к грузинскому народу".
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: