Оскорбившего Путина журналиста уволили

Фото: телеграм-канал Караульный

Новый генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия уволил скандального телеведущего Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Также от должности освободили директора информационной службы телекомпании Нодара Меладзе. Салия объяснил свое решение "конфликтом интересов".

Гендиректор "Рустави 2" добавил, что вместе с ними увольняются несколько известных и скандальных телеведущих телекомпании, однако они на данном этапе находятся в отпусках.

18 июля гендиректора телеканала "Рустави 2" Нику Гварамию уволили. Такое решение приняли на партнерском заседании телекомпании. Гражданский реестр Минюста Грузии утвердил на освободившийся пост Паату Салия.

7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Разразился скандал: здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники. Габунию отстранили от эфиров, но увольнять отказались.

Мать Георгия Габунии оказалась шокирована бурной реакцией общества на выходку сына. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что не собирается инициировать уголовное дело. Российский президент также не поддержал инициативу применения санкций в отношении Грузии. Подобное решение Путин объяснил "уважением к грузинскому народу".