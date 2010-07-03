Руководство "Рустави 2" отказалось увольнять оскорбившего Путина журналиста

Фото: скриншот телеканала "Рустави 2"

Руководство грузинского телеканала "Рустави 2" не уволит журналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил Владимира Путина, заявил гендиректор компании Ника Гварамия.

"Что бы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала "Рустави 2", – передает его слова РИА Новости.

Он добавил, что руководство канала считает произошедшее неприемлемым, потому отстранило Габунию на два месяца от эфира. Затем же он продолжит работать. Если зрители недовольны, они могут переключиться на другой канал, объяснил Гварамия. По его мнению, после случившегося рейтинг канала только вырос.

7 июля во время передачи "P.S." Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России. Его поступок спровоцировал скандал.

Здание телеканала в Тбилиси закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить Габунию и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Телекомпания уже принесла извинения за высказывания своего ведущего. После скандала "Рустави 2" стали покидать сотрудники.

Поступок Габунии раскритиковала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. В Кремле назвали оскорбление "большим позором для грузин". В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего "Рустави 2".

21 июня глава государства запретил российским авиакомпаниям пассажирские перевозки из России в Грузию. Ограничение действительно с 8 июля.

Решение принято после акций протеста в Тбилиси 20 июня. Поводом послужил инцидент на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, как принято на подобных мероприятиях. Однако это возмутило представителей радикальной грузинской оппозиции. Их сторонники пошли на штурм здания парламента.