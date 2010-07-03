Володин назвал цель радикалов, втягивающих Грузию в скандалы

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил ситуацию в Грузии. Он заявил, что дестабилизация политической обстановки в Грузии несет в себе угрозу в первую очередь для самих властей страны.

Он отметил, что напряжение в Грузии будет и дальше нагнетаться радикалами и их западными кураторами.

"Постоянное провоцирование конфликта с Россией, дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, цель которых – свержение действующей власти. Очевидно, что произошедшее недавно в грузинском парламенте и вчерашняя выходка – звенья одной цепи. Только на этой волне они рассчитывают прийти к власти. Самостоятельная Грузия им не нужна", – сказал Володин, сообщают "Дни.ру".

Он добавил, что за действиями грузинских радикалов стоят Госдепартамент США и подконтрольный ему Михаил Саакашвили. Нецензурные выражения в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении показали, что ситуация в Грузии пока продолжает ухудшаться.

Ранее в эфире программы "Постскриптум" на грузинском телеканале "Рустави 2" ведущий Георгий Габуния позволил себе матерные оскорбления в адрес Путина. Его слова вызвали негодование, в том числе в самой Грузии.

У здания телеканала произошла акция протеста. Жители Тбилиси требовали уволить скандального журналиста.

Жители Тбилиси закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками. Генеральный директор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию ведущего. "Рустави 2" принесла извинения за нецензурную лексику.

Двое сотрудников телекомпании уже уволились после инцидента.

В МИД России осудили выступление Габунии. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что "это беда Грузии". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что в Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес Путина.

