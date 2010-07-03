В Грузии обрадовались решению Путина не вводить санкции

Пользователи грузинского сегмента соцсетей радостно ликуют после заявления президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.
"Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга. Хочу жить в мирной и спокойной Грузии", – пишет пользователь Shorena Utiashvili-qumsiashvili.
"Господь сжалился над нами, и не будьте неблагодарными. Может мир принесет нам больше добра, будем благосклонны друг к другу", – рассуждает Eka Gvelesiani.
"Не ожидал! Лихо! Послал всех в нокаут", – заявляет ან. არადელი.
Многие грузины выразили мнение, что позиция российского лидера является самой разумной в сложившейся обстановке.
Отношения между двумя странами накалились на фоне скандала с участием грузинского журналиста Георгия Габунии. Телеведущий в прямом эфире телеканала "Рустави 2" нецензурно высказался в адрес российского президента. Мать Георгия Габунии оказалась шокирована бурной реакцией общества на выходку сына.
Владимир Путин в свою очередь заявил, что не собирается инициировать уголовное дело.
Ранее российский президент не поддержал инициативу применения санкций в отношении Грузии. Подобное решение Путин объяснил "уважением к грузинскому народу".
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