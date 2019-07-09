Мать грузинского журналиста, оскорбившего Путина, шокирована реакцией общества

Заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе шокирована общественным резонансом вокруг своего сына, телеведущего грузинского канала "Рустави 2" Георгия Габунии. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на слова члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили.
"Я слышал, что Вашакмадзе была очень шокирована тем, как общество восприняло пассаж ее сына. Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери", – рассказал собеседник.
Гвритишвили отметил, что репутация Габунии в Грузии очень плохая. Мнение народа сильно отличается от мыслей телеведущего. Сам Гвритишвили заверил, что не воспринимает Габунию, как журналиста.
Ранее телеведущий в прямом эфире телеканала "Рустави 2" оскорбил Владимира Путина. Рамзан Кадыров сразу же выступил за привлечение Габунии к уголовной ответственности.
Владимир Путин позднее сообщил, что не будет инициировать возбуждение уголовного дела.
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