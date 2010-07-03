Гендиректора "Рустави 2" уволили

Генерального директора телеканала "Рустави 2" Нику Гварамию уволили, сообщает РИА Новости. Такое решение приняли на партнерском заседании телекомпании.

Гражданский реестр Минюста Грузии утвердил на освободившийся пост Паату Салия. Это произошло после передачи телеканала в собственность бизнесмена Кибару Халваши.

7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Разразился скандал: здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники. Габунию отстранили от эфиров, но увольнять отказались.

Мать Георгия Габунии оказалась шокирована бурной реакцией общества на выходку сына. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что не собирается инициировать уголовное дело. Российский президент также не поддержал инициативу применения санкций в отношении Грузии. Подобное решение Путин объяснил "уважением к грузинскому народу".