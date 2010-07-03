В Госдуме отреагировали на заявление США об угрозе "Северного потока – 2"

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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских отреагировал на заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода "Северный поток – 2" нанесет сокрушительный удар по безопасности Европы.
"Все знают, что Россия всегда выполняет свои обязательства, поэтому наш газ намного выгоднее. Наши европейские друзья это понимают", – цитирует Ананских RT.
Он отметил, что "Северный поток – 2" на 25-30% дешевле, чем СПГ, предлагаемый США. С учетом объема потребляемого газа, это огромные деньги.
"Понятно, что европейские коллеги умеют считать и видят свою выгоду в газе из России, а не в СПГ из США", – считает депутат.
Ананских уточнил, что Европа ориентируется на свою экономику, на своих жителей и делает все "на благо своих государств, а не Соединенных Штатов.
По словам Перри, запуск "Северного потока – 2" усилит влияние России и нанесет сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что стоимость газопровода может увеличиться, если Дания не даст разрешение на строительство в своей исключительной экономической зоне.
На сегодняшний день строительство "Северного потока – 2" завершено на 83%, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода. Газопровод протянется от побережья России до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.
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