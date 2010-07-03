Новак оценил угрозу подорожания строительства "Северного потока – 2"

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Стоимость газопровода "Северный поток – 2" может увеличиться, если Дания не даст разрешение на строительство в своей исключительной экономической зоне. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Безусловно, возникает вопрос: что будет, если Дания не даст соответствующих разрешений? Есть и другие варианты прокладки газопровода, они просто несколько удорожат проект, и по времени на несколько месяцев дольше будет реализация", – сказал Новак в интервью "Бизнес ФМ".

При этом он отметил, что еще есть шанс получить согласование от Копенгагена.

Ранее сообщалось, что строительство "Северного потока – 2" завершено на 83%. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп сочли газопровод "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В конце июля глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что первый газ по "Северному потоку – 2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года.

