В Госдуме оценили решение Дании по "Северному потоку – 2"

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В Госдуме заявили, что у правительства Дании не имелось веских оснований для отказа в строительстве "Северного потока – 2" на континентальном шельфе.

"Была большая уверенность, что датское правительство выдаст разрешение. Практически по этому маршруту проходил "Северный поток – 1". Никаких экологических проблем за время работы трубопровода не было, что тоже важно. Они тянули долго, наверное, кто-то их об этом просил. Я рад, что здравый смысл восторжествовал", – рассказал RT первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Ранее стало известно, что энергетическое агентство Дании выдало разрешение на прокладку магистрального газопровода "Северный поток – 2" в соответствии с законом о континентальном шельфе и обязательствами страны по конвенции ООН по морскому праву.

"Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной свыше 1200 километров от побережья России через Балтийское море до Германии. В рамках проекта уже уложено около 300 километров трубопровода.

Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро. Цель проекта – обеспечение надежных поставок газа в Европу.

Большинство стран Евросоюза поддерживает строительство. Финляндия, Швеция и Германии, через территориальные воды которых проходит трубопровод, дали свое согласие на строительство. Против выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и Словакия, в обход которых идет газопровод. США не раз заявляли о желании продавать Европе свой СПГ.

Российская сторона заявляла, что данный проект абсолютно коммерческий, он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в Евросоюз.

